В Зеленограде до смерти избили дворника

Фото: Антон Великжанин/Портал Москва 24

Столичная полиция разыскивает подозреваемого, избившего до смерти мужчину, работавшего дворником, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел утром 26 июля возле магазина "Пятерочка" в 3-м микрорайоне Зеленограда.

42-летнего мужчину с ушибом головного мозга и позвоночно-спинномозговой травмой доставили в реанимацию, где он умер 31 июля.

Подозреваемый – 45-летний уроженец Киргизии, проживающий в Москве на улице Красноармейская. Задержан ли он, пока не уточняется.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.