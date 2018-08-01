Новые фигуранты появились в деле о пытках в ярославской колонии

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В Заволжский районный суд Ярославля поступили ходатайства об аресте еще четырех фигурантов уголовного дела о пытках в ярославской колонии, сообщает РИА Новости.

Официально о задержании новых подозреваемых не сообщалось. Однако теперь речь может идти о 12 обвиняемых вместо восьми.

Дата рассмотрения ходатайств пока не назначена.

Общественный резонанс получила история с опубликованным видео пыток заключенного Евгения Макарова. Инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле.

Суд возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. От должности отстранили 17 сотрудников колонии.

На данный момент семеро фигурантов заключены под стражу, один помещен под домашний арест.