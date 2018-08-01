СК проводит проверку по факту гибели рабочего на юго-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

В коллекторе на юго-востоке столицы погиб рабочий. Еще один доставлен в больницу с травмами, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Тело мужчины 1960 года рождения обнаружили вблизи одного из жилых домов на улице Авиаконструктора Миля. По предварительным данным, рабочие провалились в канализационный люк.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.