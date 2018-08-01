СК проведет проверку после ЧП с легкомоторным самолетом в Подмосковье

Следственный комитет проведет проверку по факту аварийной посадки двухместного самолета-амфибии в Московской области. Самолет совершил жесткую посадку около аэродрома Дракино в Серпуховском районе 1 августа. Об этом сообщила и.о. старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова, передает Агентство "Москва".

На борту самолета-амфибии находились двое мужчин.

Ранее сообщилось, что прокуратура проводит проверку по данному факту.

Легкомоторный самолет резко снизился и совершил жесткую посадку под Серпуховым. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал.