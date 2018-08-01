Три человека пострадали во время драки в столичном ресторане

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Полицейским пришлось сделать предупредительные выстрелы, чтобы прекратить драку между работниками и посетителями ресторана на востоке столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью на 1 августа в ресторане "Восточный квартал" на Измайловском бульваре. "По указанному адресу происходила потасовка между сотрудниками и посетителями заведения. Для предотвращения противоправных действий сотрудник полиции трижды выстрелил вверх из табельного оружия", – цитирует собеседника Агентство "Москва". Уточняется, что в стычке участвовали 10 человек.

Пострадали охранник – 35-летний уроженец Дагестана, а также двое посетителей – уроженцы Азербайджана 30 и 33 лет. Их доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.