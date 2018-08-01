СМИ сообщили о краже бижутерии на 70 тысяч рублей из квартиры солиста "Би-2"

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Бижутерию на 70 тысяч рублей украли из квартиры вокалиста группы "Би-2" Егора Бортника (Левы Би-2) в центре столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника РИА Новости, возбуждено уголовное дело о краже с проникновением в жилище. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы злоумышленников. Источник уточнил, что квартира принадлежит супруге музыканта, а заявление написал представитель группы "Би-2".

Ранее сообщалось, что в квартиру Бортника проник неизвестный. Наличие ущерба устанавливали полицейские. В МВД не уточняли имя потерпевшего, отметив только, что поступал сигнал о проникновении в квартиру на улице 1905 года.