СМИ сообщили о краже бижутерии на 70 тысяч рублей из квартиры солиста "Би-2"

1 августа, 14:20
Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов
Бижутерию на 70 тысяч рублей украли из квартиры вокалиста группы "Би-2" Егора Бортника (Левы Би-2) в центре столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника РИА Новости, возбуждено уголовное дело о краже с проникновением в жилище. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы злоумышленников. Источник уточнил, что квартира принадлежит супруге музыканта, а заявление написал представитель группы "Би-2".
Ранее сообщалось, что в квартиру Бортника проник неизвестный. Наличие ущерба устанавливали полицейские. В МВД не уточняли имя потерпевшего, отметив только, что поступал сигнал о проникновении в квартиру на улице 1905 года.
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