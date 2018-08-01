Многоквартирный дом загорелся в Домодедове

Многоквартирный дом загорелся в подмосковном Домодедове. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Пожар произошел в доме № 104 на Каширском шоссе. По предварительным данным, возгорание случилось на одном из чердаков. Впоследствии пламя распространилось, охватив всю кровлю здания.

По данным МЧС, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Из здания уже вывели 30 жильцов, эвакуация продолжается. В тушении пожара участвуют 49 спасателей и 15 единиц техники. Сведений о пострадавших нет.