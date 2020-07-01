Семь человек погибли в Бразилии из-за непогоды

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Жертвами циклона, который обрушился на юг Бразилии в ночь с 30 июня на 1 июля, стали семь человек, сообщает РИА Новости.

Ранним утром порывы ветра превышали 90 километров в час, что вызвало падение деревьев и нанесло серьезный ущерб домам и линиям электропередач. Без электричества осталось более 700 тысяч домов.

В Куритибе ветер сорвал крыши с нескольких домов. В Перуибе циклон потопил семь лодок и два катера.

Ранее пять человек пострадали при землетрясении, которое произошло на востоке Турции. Они получили легкие ранения. В результате катастрофы никто не погиб. Стихия повредила дома в 10 деревнях провинции, несколько строений получили ущерб средней и большой тяжести.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Ирана на границе с Турцией. Как сообщили сейсмологи, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров в провинции Западный Азербайджан.