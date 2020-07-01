Очевидцы сообщили о пожаре в районе Новорижского шоссе

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Очевидцы рассказали о пожаре в районе Новорижского шоссе. Видны клубы густого черного дыма. Дальнейшая информация уточняется.

29 июня возгорание случилось в доме на улице Проходчиков. Пожар последовал за взрывом, огонь охватил четыре помещения, спасатели вывели семерых людей. Был причинен вред здоровью не менее чем двух жильцов дома.

Повреждены оказались имущество и конструктивные элементы здания. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности".