Пожар в складском здании на юго-востоке Москвы ликвидировали

Фото: МЧС РФ
Пожарные ликвидировали возгорание в металлическом складском здании на юго-востоке столицы.
Как сообщило МЧС по городу в Twitter, на месте работали 14 единиц техники и более 40 человек личного состава.
Возгорание произошло по адресу: улица Южнопортовая, дом 9 на площади 800 квадратных метров.
Отмечается, что там могли храниться автозапчасти. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее при пожаре в квартире в районе Ясенево на юго-западе столицы спасли шесть человек.
Склад автозапчастей загорелся на юго-востоке Москвы