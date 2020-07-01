Пожар в складском здании на юго-востоке Москвы ликвидировали

Фото: МЧС РФ

Пожарные ликвидировали возгорание в металлическом складском здании на юго-востоке столицы.

Как сообщило МЧС по городу в Twitter, на месте работали 14 единиц техники и более 40 человек личного состава.

Возгорание произошло по адресу: улица Южнопортовая, дом 9 на площади 800 квадратных метров.

Отмечается, что там могли храниться автозапчасти. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее при пожаре в квартире в районе Ясенево на юго-западе столицы спасли шесть человек.