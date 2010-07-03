Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:40

Возбуждено дело о сексуальном насилии над ребенком в Подмосковье

происшествия

12:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над девочкой в городском округе Чехов, сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, 9 июня 26-летний москвич совершил в отношении семилетней девочки действия сексуального характера.

СМИ сообщили, что отец девочки избил злоумышленника, в результате чего тот получил тяжелую черепно-мозговую травму. Однако в СК заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Там заявили, что обвиняемый получил травму, пытаясь скрыться с места преступления. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения и пытаясь быстро спуститься по лестнице, он споткнулся, упал и ударился головой о ступени", – объяснили в СК.

Мужчину уже выписали из больницы. По ходатайству следствия суд взял его под стражу.

Ранее сообщалось, что в лесу на юге столицы неизвестные напали на двух мальчиков и надругались над ними. Приставив к несовершеннолетним ножи, злоумышленники привязали их к дереву и ограбили.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика