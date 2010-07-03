Возбуждено дело о сексуальном насилии над ребенком в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над девочкой в городском округе Чехов, сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, 9 июня 26-летний москвич совершил в отношении семилетней девочки действия сексуального характера.

СМИ сообщили, что отец девочки избил злоумышленника, в результате чего тот получил тяжелую черепно-мозговую травму. Однако в СК заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Там заявили, что обвиняемый получил травму, пытаясь скрыться с места преступления. "Находясь в состоянии алкогольного опьянения и пытаясь быстро спуститься по лестнице, он споткнулся, упал и ударился головой о ступени", – объяснили в СК.

Мужчину уже выписали из больницы. По ходатайству следствия суд взял его под стражу.

Ранее сообщалось, что в лесу на юге столицы неизвестные напали на двух мальчиков и надругались над ними. Приставив к несовершеннолетним ножи, злоумышленники привязали их к дереву и ограбили.