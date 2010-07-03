Лошадь ударила работника цирка на Цветном бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В цирке имени Юрия Никулина на Цветном бульваре работник пострадал от удара лошади. Мужчину госпитализировали, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 28 июня.

"Мужчина пояснил, что на рабочем месте лошадь ударила его копытом", – сказал собеседник агентства.

Врачи диагностировали у сотрудника цирка перелом левой седалищной кости и перелом левой кисти. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне в Сети появилось видео, на котором сотрудница Московского зоопарка остановила белого медведя веником.

Зверь вышел в вольер, когда там проводили уборку. Женщина не стала паниковать, а выставила перед собой все что было в руках – веник и совок. Затем она стала медленно отступать назад, не поворачиваясь к хищнику спиной.

Медведь не увидел в этом ничего агрессивного, поэтому потерял всякий интерес к происходящему.

