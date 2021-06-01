Владелец батута и предприниматель задержаны в Барнауле после ЧП с детьми

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Следователи в Алтайском крае задержали владельца опрокинувшегося батута в Барнауле и предпринимателя, оказывающего эти услуги, сообщает ТАСС.

51-летней индивидуальному предпринимателю предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих безопасности. Ее задержали и допросили в качестве обвиняемого. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также задержан владелец батута – 30-летний предприниматель. Задержанные – мать и сын. Следователи планируют провести экспертизу состояния батута, правильности его использования и соответствия правилам безопасности. Также следствие запросит данные о погодных условиях и наличии ветра в день происшествия у городских синоптиков.

Детский батут в Барнауле лопнул и перевернулся днем в воскресенье, 30 мая. Сообщалось, что в результате ЧП несколько детей выпали из игрового комплекса.

По предварительным данным, причиной происшествия стало чрезмерно высокое давление воздуха. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе Минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение пострадавших при взрыве батута. Обстоятельства инцидента уточняются.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности.