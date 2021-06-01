Врачи рассказали о состоянии раненной при стрельбе в Екатеринбурге девочки

10:37
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Состояние девятилетней девочки, которая пострадала в результате стрельбы в Екатеринбурге, оценивается как стабильно тяжелое. В настоящее время ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной детской клинической больницы (ОДКБ).
По словам заведующей отделением реанимации ОДКБ Виталия Лазутина, после поступления в больницу девочке провели операцию, которая длилась четыре часа.
"Девочка находится в медикаментозной седации. Назвать это комой нельзя. Это хороший глубокий сон. Так комфортнее и ребенку с целью синхронизации с аппаратом искусственной вентиляции легких, и дополнительно позволяет нам углубить по мере необходимости анальгезию", – рассказал врач.
Известно, что подозреваемому предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя.
Ранее мужчина признался, что стрелял с балкона. При этом он заявил, что стрелял не прицельно и не хотел попасть в ребенка.
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