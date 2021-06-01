Врачи рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле

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Упавшие с батута в Барнауле девочки до сих пор находятся в реанимации, одна из пострадавших подключена к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

"Обе девочки находятся в реанимации, состояние тяжелое, стабильное, без отрицательной динамики. Одна из девочек подключена к аппарату ИВЛ", – говорится в сообщении.

Детский батут в Барнауле лопнул и перевернулся днем в воскресенье, 30 мая. Сообщалось, что в результате ЧП несколько детей выпали из игрового комплекса.

По предварительным данным, причиной происшествия стало чрезмерно высокое давление воздуха. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе Минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение пострадавших при взрыве батута. Обстоятельства инцидента уточняются.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности.