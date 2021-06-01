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В мире

08:40

Из-за мощных ливней в Пакистане погибли 10 человек

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

На Пакистан обрушились ливневые дожди, которые привели к гибели как минимум десяти человек. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Известно также о троих местных жителях, которые из-за непогоды получили травмы.

31 мая в городе Окара в провинции Пенджаб прогремела гроза, во время которой обрушилась крыша жилого дома. Жертвами происшествия стали восемь человек, четверо из которых – дети. Еще трое жителей дома пострадали и были госпитализированы.

В тот же день в другой части провинции Пенджаб один человек погиб, когда из-за штормового ветра на него упала стена дома. Другого мужчину убил удар молнии.

По прогнозам Метеорологического департамента Пакистана, непогода в разных частях страны сохранится и 1 июня.

Ранее сообщалось, что на западное побережье Индии обрушился сильный ураган с порывами 210 метров в секунду. В результате непогоды 21 человек погиб, еще 96 пропали без вести.

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