Из-за мощных ливней в Пакистане погибли 10 человек

08:40
Фото: ТАСС/Zuma
На Пакистан обрушились ливневые дожди, которые привели к гибели как минимум десяти человек. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Известно также о троих местных жителях, которые из-за непогоды получили травмы.
31 мая в городе Окара в провинции Пенджаб прогремела гроза, во время которой обрушилась крыша жилого дома. Жертвами происшествия стали восемь человек, четверо из которых – дети. Еще трое жителей дома пострадали и были госпитализированы.
В тот же день в другой части провинции Пенджаб один человек погиб, когда из-за штормового ветра на него упала стена дома. Другого мужчину убил удар молнии.
По прогнозам Метеорологического департамента Пакистана, непогода в разных частях страны сохранится и 1 июня.
Ранее сообщалось, что на западное побережье Индии обрушился сильный ураган с порывами 210 метров в секунду. В результате непогоды 21 человек погиб, еще 96 пропали без вести.
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