Пожар на частной нефтеперегонной станции в Подмосковье потушен

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Три емкости с дизельным топливом загорелись на частной нефтеперегонной станции в городском округе Чехов в Подмосковье. Пожар потушен, передает Агентство "Москва".

Огонь локализовали на площади в 200 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 56 человек и 15 единиц техники.

Три взрыва прогремели в нижегородском Дзержинске. В результате начался пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности, площадь возгорания достигает 100 квадратных метров. Пострадали 19 человек.

Цех завода полностью обрушился. На месте ЧП работают бригады МЧС.