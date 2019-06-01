Три цистерны с топливом горели в подмосковном Чехове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Три цистерны с дизельным топливом загорелись на частном предприятии в подмосковном Чехове, сообщает РИА Новости.

Пожар вспыхнул на улице Промышленная. Площадь возгорания увеличилась до 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В 12:25 огонь удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать.