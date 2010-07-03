Движение нескольких электричек задержано из-за ДТП на переезде в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на железнодорожном переезде в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

В МЖД уточнили, что ДТП произошло в первом часу ночи на участке Пушкино – Софрино Ярославского направления.

Благодаря оперативным действиям дежурного по переезду, который незамедлительно включил заградительный сигнал, все приближающиеся к месту составы были заблаговременно остановлены. Столкновения с поездом удалось избежать.

На место аварии прибыли экстренные службы. Последствия ДТП ликвидируются. Пригородные поезда следуют по маршруту с увеличенным интервалом.

Ранее сообщалось о крупной автомобильной аварии на трассе А107 в Дмитровском городском округе. Столкнулись КамАЗ и легковые автомобили Seat и Hyundai.