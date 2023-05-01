МВД Болгарии сообщило о покушении на главного прокурора республики

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На пути следования кортежа главного прокурора Ивана Гешева произошел взрыв. Об этом сообщил на брифинге руководитель Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов.

"Взрыв произошел рядом с машиной главного прокурора. Взрывное устройство было поставлено таким образом, чтобы убивать, оно содержало около 3 килограммов тротила и поражающие элементы, (в результате его детонации. – Прим. ред.) образовалась воронка диаметром около 3 метров и глубиной около 40 сантиметров", – передает ТАСС слова Сарафова.

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.

В свою очередь, главный комиссар МВД Болгарии Петар Тодоров сообщил, что в ведомстве сформировали оперштаб под руководством главы МВД Ивана Демерджиева. Также в него включили представителей Национальной службы охраны, Государственного агентства национальной безопасности других специальных служб.

Он подчеркнул, что 2 мая премьер-министр технического правительства Гылыб Донев проведет специальное совещание. В ходе совещания полученные данные будут обобщены, после чего будут приняты необходимые меры.

Ранее сообщалось, что российское министерство внутренних дел объявило в розыск командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапа. Его ищут по делу о покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа России.

В правоохранительных органах уточнили, что украинского вице-адмирала заочно обвинили по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По ней ему может грозить вплоть до пожизненного срока.

