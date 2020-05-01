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Москва 24

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Происшествия

09:39

В Москве неизвестный вытолкнул дворника из окна общежития

происшествия

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Москве правоохранители возбудили уголовное дело после того, как неизвестный вытолкнул из окна общежития дворника. Инцидент случился в Михайловском переулке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"В службу "02" поступило сообщение о падении с высоты человека в 3-м Михайловском переулке, дом 15, корпус 2. Мужчина был доставлен в реанимацию с множественными травмами", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выяснили, что между мужчиной и дворником возник конфликт, в результате чего последнего вытолкнули из окна второго этажа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось о том, что британец перенервничал из-за коронавируса и сбросил жену с балкона в Таиланде. 46-летний мужчина рассказал, что находился в стрессовом состоянии из-за того, что не мог вернуться домой. Будучи на взводе, он поссорился с супругой, что и привело к случившемуся.

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