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Москва 24

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происшествия

00:45

Пять человек устроили перестрелку на востоке Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек устроили стрельбу в ходе конфликта на востоке Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД сообщает ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел на 2-й Владимирской улице. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили там одного пострадавшего. Его госпитализировали.

"Предварительно установлено, что между пятью гражданами по указанному адресу произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого один из его участников получил ранения, предположительно, из травматического оружия", – говорится в сообщении.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Химках, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в микрорайоне Старбеево. Правоохранительным органам пришлось объявить план "Перехват".

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