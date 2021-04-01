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В мире

10:07

Лауреата "Эмми" нашли мертвой под мусором

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Художник-постановщик, лауреат престижной телепремии "Эмми" Эвелин Сакаш, которая пропала осенью прошлого года, обнаружена мертвой в собственном доме в Нью-Йорке под грудой мусора. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, женщину обнаружили 30 марта лежащей на полу кухни под завалами мусора. Тело Сакаш нашла ее сестра, которая занималась ее поисками и решила прийти к ней в дом вместе с уборщицей. В последний раз Сакаш видели живой 30 сентября 2020 года.

Эвелин Сакаш родилась в 1954 году. Работала над созданием фильмов "Русалки" (1990), "Рай" (1991), "Миссис Уинтерборн" (1996), "Все еще Элис" (2014), а также сериалов "Лангольеры" и "Закон и порядок". В 2003 году была удостоена премии "Эмми" за картину "Между львами".

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