СК завел дело после гибели ребенка в результате пожара в Ростовской области

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет завел уголовное дело после того, как в пожаре задохнулся запертый в доме ребенок. Мальчик 2017 года рождения без присмотра играл со спичками и поджег кровать, сообщает пресс-служба СК РФ по Ростовской области.

Дело возбуждено в отношении 40-летней жительницы Неклиновского района Ростовской области. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности.



По версии следствия, в конце февраля женщина ушла из дома, оставив без присмотра своего маленького сына. Входную дверь она закрыла на навесной замок. Ребенок начал играть со спичками и поджег кровать, начался пожар, в результате которого мальчик задохнулся.

26 марта сообщалось, что в городском округе Истра при пожаре в частном доме погибла малолетняя девочка. По факту произошедшего СК организовал проверку. Кроме того, были госпитализированы трое детей 2011, 2010 и 2009 годов рождения. В доме дети находились без присмотра взрослых. По предварительным данным, отопление дома осуществлялось с помощью печного оборудования, что и могло стать причиной трагедии.