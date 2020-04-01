Подавший сигнал тревоги самолет из Москвы сел в Перми

Фото: flightradar24.com

Пассажирский самолет, который выполнял рейс Москва – Пермь, приземлился аэропорту Большое Савино.

До этого на борту воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот" подали сигнал тревоги, передает РИА Новости.

Известно, что датчик у лайнера сработал через час после вылета из столицы. "Пассажиров доставляют в аэровокзал. Борт обследуется оперативными службами на наличие опасных предметов", – рассказали в пресс-службе аэровокзала.

Посадка совершена в 15:00 по московскому времени. На борту 51 пассажир и пять членов экипажа.

Ранее самолет со сработавшим датчиком отказа гидравлики приземлился в Шереметьево.

Кроме того, недавно "Аэрофлот" отменил свыше 60 рейсов из-за введенных ограничений. В период с 31 марта по 2 апреля компания будет выполнять по 2–3 чартера в день.