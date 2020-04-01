Совладельцу "Зимней вишни" предъявили обвинение во взяточничестве

Фото: скриншот видео СК РФ

Совладельцу кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в получении взятки. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"С учетом требований Минздрава и Роспотребнадзора Вишневский был обследован, и у него взят тест на наличие коронавируса. После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение", – говорится в сообщении.

По версии следствия, Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. После чего совладелец ТЦ получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию, несмотря на выявленные нарушения.

24 марта Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши в Россию в сопровождении спецконвоя. Он был арестован в конце марта 2019 года в Польше.

Трагедия произошла в марте 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже здания торгового центра, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. При пожаре погибли 60 человек, преимущественно дети.

После трагедии были арестованы 15 человек. Вишневский стал последним фигурантом дела. Следствие по соответствующим уголовным делам продолжается.

Экспертиза электрооборудования "Зимней вишни", назначенная Следственным комитетом РФ, показала, что пожар начался в светодиодном светильнике. Предполагается, что в осветительный прибор попала талая вода с крыши и спровоцировала возгорание. Противопожарная система при этом была в нерабочем состоянии.

