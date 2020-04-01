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Москва 24

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Происшествия

00:30

Женщина в предынфарктном состоянии оказалась заблокирована в квартире в Южном Бутове

происшествия город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Южное Бутово в квартире оказались заблокированы женщина в предынфарктном состоянии, а также прибывшие к ней на вызов сотрудники скорой помощи. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Известно, что дежурные спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) выехали на вызов, полученный от бригады скорой помощи.

"Врачи приехали к женщине на вызов, а входная дверь внезапно захлопнулась. Изнутри ее было открыть невозможно, помощь требовалась немедленно, так как пожилая женщина находилась в предынфарктном состоянии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели прибыли на место происшествия за несколько минут. Дверь была оперативно вскрыта, а женщине оказана необходимая помощь. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе добавили, что действия спасателей помогли спасти женщине жизнь.

Ранее заблокированную в квартире пожилую женщину спасли в Москве. Женщина находилась в жилище одна, упала и не смогла встать.

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