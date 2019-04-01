Фасад дома рухнул в Саранске

Фото: vk.com/ПРОИСШЕСТВИЯ | Саранск | Мордовия

Два человека оказались под завалами после того, как фасад саранской пятиэтажки частично обрушился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

ЧП произошло во время демонтажа здания. Часть стены упала на автовышку с двумя рабочими. Обстоятельства случившегося выясняются.