Пьяный москвич избил полицейского и натравил на него собаку

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В Москве задержали мужчину, который ударил полицейского и натравил на него немецкую овчарку. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 29 марта на улице Судостроительная. Местные жители сообщили, что во дворе неадекватный мужчина выгуливает агрессивную собаку без намордника.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 24-летнего москвича, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Старший сержант полиции сделал мужчине замечание, однако тот неожиданно ударил его кулаком по лицу. Затем он спустил овчарку с поводка. Собака укусила правоохранителя в область паха.

"К мужчине применили физическую силу и надели на него наручники, а собаке распылили в морду слезоточивый газ", – отметил собеседник агентства.

Полицейскому потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали ушибы лица и прикушенную гематому в области паха. Против москвича возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

