Цивилев предложил создать детский технопарк с мемориалом на месте "Зимней вишни"

01 апреля 2018, 17:49
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил построить детский технопарк с мемориалом на территории сгоревшего торгового центра в Кемерове.
"Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал", − говорится в сообщении на сайте администрации Кемеровской области.
Ранее в интернете запустили голосование, в рамках которого жители Кемерова могут предложить свой вариант благоустройства территории ТЦ. На данный момент большинство участников голосования высказались за создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.
Владимир Путин назначил Сергея Цивилева врио губернатора Кемеровской области после того, как Аман Тулеев подал в отставку по собственному желанию в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня". До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.
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