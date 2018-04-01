Цивилев предложил создать детский технопарк с мемориалом на месте "Зимней вишни"

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил построить детский технопарк с мемориалом на территории сгоревшего торгового центра в Кемерове.

"Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал", − говорится в сообщении на сайте администрации Кемеровской области.

Ранее в интернете запустили голосование, в рамках которого жители Кемерова могут предложить свой вариант благоустройства территории ТЦ. На данный момент большинство участников голосования высказались за создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.

Владимир Путин назначил Сергея Цивилева врио губернатора Кемеровской области после того, как Аман Тулеев подал в отставку по собственному желанию в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня". До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.