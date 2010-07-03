В Стокгольме арестовали подозреваемого в сборе разведданных в пользу РФ

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Суд в Стокгольме арестовал подозреваемого в сборе разведданных в пользу России, сообщает РИА Новости.

Решение взять под стражу объяснили тем, что подозреваемый "может ликвидировать вещественные доказательства или иным способом помешать следствию".

45-летнего подозреваемого задержала полиция безопасности Швеции (СЭПО) во вторник, 26 февраля.

Известно, что он занимался исследованиями в университете Чальмерса в Гетеборге, а в последнее время работал независимым консультантом в области технологий.

Также в Швеции заявили о задержании второго подозреваемого в сборе разведданных в пользу России.