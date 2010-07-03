Падение вертолета в Подмосковье опровергли в МЧС

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Сотрудники МЧС опровергли падение вертолета в Одинцовском районе Московской области, передает Агентство "Москва".

Когда спасатели приехали к месту, выяснилось, что там ничего нет. Ложный вызов сделал мужчина, который, по данным источника агентства, оказался в неадекватном состоянии.

Ранее СМИ сообщили о крушении вертолета в районе поселка Горки-2. Заявитель сообщил спасателям о семи пострадавших.