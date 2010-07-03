Школьник в Москве впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьник на юге Москвы впал в кому после употребления алкоголя и марихуаны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, в детскую больницу поступил восьмиклассник, который отравился алкоголем и марихуаной.

По словам источника, в настоящий момент школьника перевели в реанимационное отделение. По предварительной информации, инцидент произошел в доме, где живет подросток.