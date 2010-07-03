Студентка МАИ набросилась с ножом на парней в общежитии

Студентка Московского авиационного института напала с ножом на соседей по общежитию. Она ранила двух парней, сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.
В ночь на 28 февраля в полицию поступил звонок о ЧП в общежитии "Дружба" на Фестивальной улице. Правоохранителям рассказали, что по этажам бегает девушка с ножом, есть раненые. Приехав в общежитие, полицейские выяснили, что 19-летняя студентка второго курса МАИ, пребывая в нездоровом возбуждении, взяла в комнате нож и стала спускаться по лестнице с 20-го этажа.
"На одном из пролетов она встретила первокурсника МАИ, у которого попросила сигарету. Молодой человек отказал, тогда студентка ударила его ножом по руке и пошла дальше", – уточнили правоохранители.
Похожий инцидент произошел на пролете 16-го этажа. Там 18-летний первокурсник МАИ попросил у девушки закурить. Вместо ответа, студентка ранила парня в руку. Пострадавший рассказал о случившемся охране. Девушка тем временем вернулась на свой этаж. Позже на место прибыли врачи скорой психиатрической помощи, которые увезли студентку в медучреждение.
Пострадавшие получили порезы рук. По их словам, они не собираются писать заявление на студентку. Полицейские выясняют обстоятельства инцидента.
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