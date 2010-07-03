СК завел дело после гибели сотрудника ДПС в Гагаринском тоннеле

Уголовное дело возбуждено после гибели сотрудника ДПС в Гагаринском тоннеле. Об этом сообщает столичный главк СК.
ДТП произошло вечером 28 февраля. Управлявший Lexus москвич нарушил правила дорожного движения при въезде в тоннель. В итоге он влетел в припаркованную патрульную машину, внутри которой были инспекторы. Один из них умер по дороге в больницу. По факту случившегося в ГИБДД начали проверку.
Расследование ведется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Спровоцировавший аварию водитель уже задержан. Во время допроса он признал свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Незадолго до смерти сотрудник ДПС оформлял ДТП на Кутузовском проспекте, где столкнулись четыре автомобиля и пострадали четыре человека.
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