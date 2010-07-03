Соседи подрались из-за грязного унитаза в столице

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Грязный унитаз стал причиной потасовки между соседями по коммунальной квартире в столичном районе Ярославский.

Как рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел 27 февраля на улице Лосевская.

Прибывший на место участковый уполномоченный полиции выяснил, что конфликт возник между женщинами из-за того, что одна из них "плохо вымыла унитаз".

В ходе ссоры женщины несколько раз толкнули друг друга, а позже написали заявления в полицию. При этом одна женщина обратилась в поликлинику за подтверждением ушибов.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл демонстрационный унитаз, стоявший у входа в магазин сантехники на юго-западе Москвы.