Полиция Гамбурга проводит операцию в школе из-за сообщений о вооруженном подростке

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Правоохранители проводят крупную операцию в одной из школ Гамбурга, куда, по предварительным данным, вошел вооруженный молодой человек. Об этом сообщается в Twitter городской полиции.
По данным полицейских, подросток с огнестрельным оружием находится в здании школы в районе Йенфельд.
"Территория вокруг школы перекрыта", – сообщили в полиции.
Ранее вооруженный злоумышленник захватил в заложники троих пассажиров автобуса на юге Германии. Инцидент произошел на территории земли Бавария. Сообщалось, что туристический автобус прибыл в страну из-за границы.