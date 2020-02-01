Движение транспорта по Сигнальному проезду ограничено из-за пожара

Фото: скриншот видео mobrep.ru

Движение транспорта по Сигнальному проезду на северо-востоке столицы осуществляется по одной полосе из-за возгорания в здании склада, сообщается в микроблоге в Twitter московского транспорта.

Возгорание произошло в складском здании по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 20. Для тушения привлекли пожарный поезд. До прибытия пожарных горящее здание самостоятельно покинули 12 человек.

❗️ Движение по Сигнальному проезду в сторону 1-го Алтуфьевского путепровода осуществляется по 1 полосе в связи с возгоранием по адресу Сигнальный проезд, д.16, стр.19.



Будьте внимательны! — Московский транспорт (@DtRoad) February 1, 2020



В 16:42 пожар был локализован, а в 16:49 – ликвидирован. Его площадь составила порядка 70 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар случился в доме 16 по Большому Волоколамскому проезду. Там располагается банный комплекс. Возгорание ликвидировано.