Движение транспорта по Сигнальному проезду ограничено из-за пожара

Фото: скриншот видео mobrep.ru
Движение транспорта по Сигнальному проезду на северо-востоке столицы осуществляется по одной полосе из-за возгорания в здании склада, сообщается в микроблоге в Twitter московского транспорта.
Возгорание произошло в складском здании по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 20. Для тушения привлекли пожарный поезд. До прибытия пожарных горящее здание самостоятельно покинули 12 человек.
В 16:42 пожар был локализован, а в 16:49 – ликвидирован. Его площадь составила порядка 70 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее пожар случился в доме 16 по Большому Волоколамскому проезду. Там располагается банный комплекс. Возгорание ликвидировано.