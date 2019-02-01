Полиция проверяет информацию о темнокожем мужчине, который приставал к школьникам

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Возле школы на востоке столицы темнокожий мужчина приставал к детям, сообщил источник в правоохранительных органах.

С этим заявлением 30 января в полицию обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что он предлагал школьникам, в том числе ее 9-летней дочери, конфеты. МВД проверяет обстоятельства произошедшего и изучает записи с камер видеонаблюдения.

"Женщина сообщила, что возле школы на улице Лухмановская мужчина негроидной расы предлагал ее девятилетней дочери конфеты, однако та не стала разговаривать с незнакомцем и убежала. Этот мужчина попытался заговорить и с другими ребятами, после чего ушел в одиночестве", – передает Агентство "Москва" сообщение источника.