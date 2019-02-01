Экипаж угнанного самолета получил награды

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Командир воздушного судна, которое 22 января подверглось попытке угона, а также второй пилот и бортпроводницы получили медали "Отличник Аэрофлота". Корпоративные награды им вручил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, передает РИА Новости.

Руководитель авиаперевозчика отметил, что в "Аэрофлоте" чествуют экипаж, совершивший гражданский подвиг на рейсе Сургут – Москва.

22 января самолет совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. По данным следствия, житель ХМАО Павел Шаповалов требовал от пилотов изменить курс лайнера.

После посадки мужчину задержали. Против него завели уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

На допросе Шаповалов рассказал, что не проносил на борт оружие и режущие предметы. Кроме того, перед вылетом он не употреблял наркотики и психотропные вещества. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Спустя сутки Ханты-Мансийский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения Шаповалову. Его арестовали на два месяца.

Прежде Шаповалов был судим за порчу имущества. По информации телеканала Москва 24, он работал егерем в местном заповеднике, но из-за постоянных прогулов его уволили по статье.

