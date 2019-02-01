СК начала проверку после падения рабочего с крыши в центре Москвы

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Рабочий получил травмы в результате падения с крыши здания в центре Москвы. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по столице.

Днем 31 января во время чистки снега сотрудник управляющей компании упал с кровли дома на Бауманской улице. Пострадавшего с повреждениями доставили в больницу.

Следователи проводят проверку по статье "Нарушение требований охраны труда".