В деле Арашуковых появился новый фигурант

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов стал еще одним фигурантом дела о хищении газа на 30 миллиардов рублей, в котором замешаны сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Сейчас его допрашивают следователи, сообщает СК РФ.

Когда криминалисты завершат следственные действия с Кятовым, следствие попросит суд об аресте нового фигуранта.

В настоящее время под стражу заключены Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Все они, в зависимости от роли каждого, подозреваются в участии или организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, Арашуков-старший создал ОПГ, назначал на должности своих родственников, а те, в свою очередь, совершали действия по хищению газа. Таким образом была создана задолженность в 31 миллиард рублей, которую невозможно взыскать. Сам Рауль Арашуков свою вину не признал.

Рауфу Арашукову предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. По решению суда он арестован до 30 марта.

Отец и сын Арашуковы были задержаны 30 января. 32-летнего сенатора задержали в зале заседаний Совфеда после лишения его неприкосновенности. Его подозревают в причастности к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, произошедшим в 2010 году.

Сенатору предъявили обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. 30 января Басманный суд арестовал сенатора на два месяца.

