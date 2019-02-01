Снаряд времен ВОВ обнаружили на Ленинградском шоссе

Фото: Агентство "Москва"

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) имени Бахирева, сообщает Агентство "Москва".

Он находился на стройплощадке на Ленинградском шоссе, дом 58, строение 14. Нашли снаряд при проведении земляных работ. К институту выехали экстренные службы и полиция.

НИМИ имени Бахирева основали в 1932 году. Предприятие занимается разработкой и производством артиллерийских танковых и морских боеприпасов.

Такие находки в столице – не редкость. Недавно по этому же адресу обнаружили семь снарядов времен Великой Отечественной войны. В начале января в Криворожском проезде на юге столицы во время земляных работ обнаружили авиационную бомбу времен ВОВ.