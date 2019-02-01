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11:03

Жителя Курска подозревают в похищении криминального авторитета

происшествия криминал

11:03

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в похищении украинского криминального авторитета Юрия Василенко, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержан житель Курска, который подозревается в участии в похищении Василенко", – сказал собеседник агентства. С задержанным проводят следственные действия.

Инцидент произошел вечером 10 января. Неизвестные выстрелили в воздух, после чего поместили Василенко в багажник внедорожника серебристого цвета, а потом скрылись с места происшествия. В управлении Следственного комитета (СК) сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Василенко был объявлен в розыск на Украине после того, как прокуратура сочла его соучастником убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В Киеве полагают, что Василенко скрывается от органа досудебного расследования.

происшествия криминал

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