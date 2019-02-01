СК возбудил уголовное дело о гибели россиянина в украинской колонии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели гражданина России Валерия Иванова в исправительной колонии №40 города Дрогобыч Львовской области. Об этом сообщается на сайте СКР.

45-летний Валерий Иванов погиб 9 декабря 2018 года. Прокуратура Дрогобыча заявила, что произошел несчастный случай – мужчина залез на складную лестницу, чтобы заменить перегоревшую лампочку в комнате отдыха, не удержался и упал, ударившись головой об урну.

28 декабря тело Иванова доставили в Россию. По данным СКР, судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений. "В связи с тем, что у органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер", – говорится в сообщении российского ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" (часть 4 статьи 111 УК РФ).