Мужчину зарезали на востоке Москвы

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Мужчину зарезали на востоке столицы, сообщает Агентство "Москва". Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Тело 56-летнего мужчины обнаружили днем 31 января в квартире жилого дома на улице Сталеваров. На нем были множественные ножевые раны в области головы и туловища. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.