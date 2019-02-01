Из школы в центре Москвы эвакуировали почти 400 человек

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МЧС проверяют информацию о возгорании в школе №1234 на Новинском бульваре, сообщает Агентство "Москва". Учащихся и персонал учебного заведения эвакуировали.

В целях безопасности из здания вывели 350 детей и 20 взрослых. Как рассказали спасатели, в школе на Арбате сработала пожарная сигнализация. Помещения обследовали с помощью тепловизора и выяснили, что сигнализация сработала в процессе приготовления пищи.

В результате никто не пострадал. Обстановка на месте происшествия спокойная.