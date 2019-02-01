Двух мужчин арестовали по делу о сексуальном насилии и грабеже в Москве

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Суд арестовал двух обвиняемых в преступлениях против половой неприкосновенности и грабеже, передает Агентство "Москва".

По данным следствия, 21 января в квартире на северо-востоке Москвы обвиняемые применили к девушке 1996 года рождения физическое насилие и совершили с ней насильственный половой акт.

После этого они похитили имущество девушки на сумму более 28 тысяч рублей и скрылись с места преступления. Оба 30-летних обвиняемых были установлены и задержаны на следующий день, 22 января.