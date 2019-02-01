Автобус сбил пешехода на востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В столичном районе Ивановское рейсовый автобус сбил пешехода, когда тот переходил дорогу.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ ГИБДД по городу, инцидент произошел на улице Челябинская в районе дома 2.

Пострадавший получил незначительные травмы. Его осматривают сотрудники скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.