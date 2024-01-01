Четыре человека погибли в результате землетрясений в Японии

Фото: ТАСС/Kyodo News via AP

Четыре человека погибли при сериях мощных землетрясений в японской префектуре Исикава. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на местные администрации.

"Смерть четырех человек была подтверждена правительством префектуры Исикава", – уточняется в сообщении.

В понедельник, 1 января, в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6 были зафиксированы на западе страны.

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны уже достигали от 1,2 до 0,5 метра.

Также угроза цунами была объявлена накануне на Сахалине, в Хабаровском и в Приморском крае.

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